Несколько депутатов фракции Демократической партии Молдовы призывают государственные учреждения, в том числе Службу информации и безопасности (СИБ), Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), Министерство внутренних дел (МВД), Министерство юстиции (MЮ), Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Центральную избирательную комиссию расследовать связь нескольких политиков и оппозиционных партий Республики Молдова с президентом Фонда "Открытый диалог" Людмилой Козловской, которая недавно была выслана из Польши и Европейского союза за связь с российскими спецслужбами, пишет ziarulnational.md.
Согласно пресс-релизу ДПМ, Людмила Козловская - одна из "звучных голосов", вовлеченных в политическую деятельность в Республике Молдова, ЕС, а также в Польше, передает kp.md.
"Из национальных СМИ можно понять, что существует хорошее сотрудничество между Фондом "Открытый диалог" c несколькими политическими партиями Республики Молдова (Либерал-демократическая партия Молдовы, Партия "Платформа Достоинство и Правда", Партия "Действие и Солидарность"), а также с некоторыми политиками и отдельными лицами, которые являются фигурантами ряда уголовных дел. Информация, распространённая в публичном пространстве, указывает на то, что это партнерство предполагает и финансовые связи, которые запрещены законодательством Республики Молдова. Отношения между некоторыми политическими лидерами и Людмилой Козловской известны в информационном пространстве, поскольку были опубликованы фотографии с Майей Санду, Андреем Нэстасе и другими лицами, присутствующими на организованных ею мероприятиях, особенно в Брюсселе", - говорится в письмах, подписанных демократами.
Депутаты ДПМ также говорят, ссылаясь на информацию из СМИ, что через Фонд "Открытый диалог" были профинансированы зарубежные поездки нескольких общественных деятелей из Кишинева, в том числе политических лидеров и сторонников некоторых осужденных, было проведено внешнее лоббирование, подверглись нападениям государственные учреждения и конституционный порядок Республики Молдова, были сделаны публичные призывы, направленные на возбуждение вражды, дифференциации или национального разделения, с целью унижения чести и национального достоинства и т. д. ".
Авторы писем также заявили, что ранее госучреждения, в том числе ЦИК, получили "несколько ходатайств о незаконном финансировании некоторых политических партий Республики Молдова (включая ПАС, ППДД и ЛДПМ)". "Лидеры этих партий совершили ряд поездок за границу в качестве лидеров соответствующих политических партий. Также очень подозрительно, что полностью отсутствует прозрачность со стороны партий и людей, которые сотрудничали с данной организацией и Людмилой Козловской. В случае подтверждения вышеуказанного, мы просим составить соответствующие обращения и ходатайства в компетентные органы Республики Молдова", - подчеркнули депутаты.
Стоит отметить, что ходатайства подписали Серджиу Сырбу, Анатолие Загородный, Игорь Время, Евгений Никифорчук и Анатолие Горилэ.
Фото: pdm.md
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