Житель города Кодру просит защиты от члена Платформы ДА Андрея Голбана

Член партии Платформа ДА Андрея Нэстасе - Андрей Голбан представляет угрозу для жителей города Кодру, где и сам проживает. Об этом написал один из жителей этого населенного пункта - Дьяков Сергей, обратившийся с открытым письмом в прессу, а также в Муниципальную прокуратуру, как он утверждает.

По словам Сергея Дьякова, Андрей Голбан не только угрожает физической расправой и моральным давлением, но и неоднократно применял силу.

"Этот человек ежедневно кому то угрожает физической расправой и избивает кого то. На днях он вообще запретил мне и членам моей семьи прогуливать по ул. Сфынтул Николай, на которой я проживаю и объявил, что эта улица принадлежит ему! У меня имеется диктофонная запись."

Более того, в своих угрозах Андрей Голбан затрагивает не только взрослых соседей, но и их детей.

"Также 20 августа 2018 года он начал угрожать моей жене, что он Голбан Андрей является авторитетом в городе Кодру и он всю детвору в округе настроит против моих детей и в школе как он выразился моих детей будут “чморить”. По данному факту я обратился письменно в муниципальную прокуратуру", - написал Сергей Дьяков. К своему письму автор приложил фотографии и видеозаписи других подобных инцидентов.