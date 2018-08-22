Не предоставили финансовые отчеты: ЦИК санкционирует 13 политических партий

ЦИК санкционирует 13 политических партий за несоблюдение сроков предоставления отчетов о финансовом менеджменте за первое полугодие. Он истек 16-го июня.

Однако восемь политформирований, в том числе "Партия действия и солидарности", передали отчеты с опозданием, а пять не предоставили вовсе.

По закону, не предоставление партиями годового отчета о финансовом менеджменте грозит штрафом до 15 тысяч леев.