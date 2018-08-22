В Аргентине сожгли почти полтонны кокаина, найденного в посольстве России

В Буэнос-Айресе сожгли большую партию кокаина, найденную в посольстве России в Аргентине. Всего почти 400 килограммов.

Первые пакеты с наркотиками в специально оборудованную печь бросили министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич и посол России Дмитрий Феоктистов. Именно он два года назад обнаружил на территории посольства и передал властям 12 чемоданов с кокаином.

Как выяснилось позже, наркотики предназначались для транспортировки и продажи в России и странах Европы. Общая стоимость партии почти 50 миллионов евро.

Расследование Россия и Аргентина проводили совместно. Были задержаны российский дипломат и офицер аргентинской полиции.