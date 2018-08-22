Раскрыт секрет идеальных фотографий Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл объяснила, каким образом ей удается хорошо выглядеть на каждой фотографии. Ее слова приводит британский ресурс The Sun.

Оказалось, что отец Меган оператор-постановщик Томас Маркл с раннего возраста учил дочь работать перед камерой, пишет lenta.ru.

"Он научил меня быть благодарной, всегда приезжать заблаговременно, пить коктейль Arnold Palmers, находить самый лучший свет, когда меня снимают и еще множеству вещей", — рассказала бывшая актриса. Она добавила, что отец всегда много «вкладывал» в ее карьеру и искренне желал ей счастливой жизни.

"Он заправлял мою машину, пока я бегала по кастингам, чтобы стать актрисой. Он верил в эту огромную мечту, когда я считала ее несбыточной", — призналась Маркл.