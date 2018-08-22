Знаменитая "Башня Давида" в Венесуэле покосилась из-за землетрясения

В Венесуэле из-за землетрясения накренились пять последних этажей недостроенного небоскреба. Здание может рухнуть в любой момент, сообщил телеканал NTN24.

Двухсотметровая высотка известна как Башня Давида. Угол ее наклона на данный момент составляет порядка 25%. Небоскреб покосился после подземных толчков, сила которых составила, по различным данным, от 6,3 до 7,0 баллов, передает 360tv.

По словам руководителя гражданской обороны муниципалитета Либертадор Эрнана Матео, местные власти готовятся к возможному падению Башни Давида.

"Это старое здание, и оно пошло трещинами на верхних этажах. Может рухнуть от любого движения", — заметил чиновник.

#EnFotos Así quedó la torre de David en Caracas tras el fuerte #Temblor de magnitud 6,3 registrado por Funvisis https://t.co/4kl7QM5WE0 pic.twitter.com/c1MLWpMSvk — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) August 21, 2018

Землетрясение в Венесуэле ощущалось по всей стране. В том же Каракасе тряслись целые дома. Эпицентр подземных толчков залегал на 123-километровой глубине в городе Ягуарапаро.