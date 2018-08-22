Мужчина променял детей на кокаин в эфире телешоу

Участник британского ток-шоу Jeremy Kyle Show шокировал зрителей, рассказав об употреблении наркотиков на похоронах отца. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина по имени Микки устроил беспорядок в студии, пытаясь штурмовать сцену, пока ведущий Джереми Кайл брал интервью у другого наркозависимого. Когда на Микки, наконец, обратили внимание, журналист спросил у него, что бы тот выбрал: семью или наркотики.

"Да, я люблю кокаин больше, чем моих детей в данный момент. В этом суть. Мне стыдно это говорить, но так оно и есть", — заявил наркоман.

Микки также признался, что готов продать тело за вещество. Он употреблял кокаин вместе с 18-летней дочерью, в результате чего у нее выработалась зависимость. Кроме того, мужчина рассказал, что был в состоянии наркотического опьянения, пока нес гроб своего отца во время похорон, пишет lenta.ru.

Позднее Кайл выяснил, что Микки является бывшим военнослужащим, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством. Ведущий предложил ему пройти 12-недельную реабилитацию в специальном центре.