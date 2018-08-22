Азербайджанская модель решила обменять девственность на жилье

Одна из самых успешных азербайджанских моделей Махбуба Мамедзаде намерена продать свою девственность, сообщает Media.Az.

Соответствующее объявление она разместила на сайте Cinderella Escorts. В опубликованных анкетных данных говорится, что вырученные деньги 23-летняя девушка планирует потратить на покупку дома и учебу за границей. Мамедзаде мечтает жить в США и путешествовать по всему миру вместе с матерью, пишет lenta.ru.

Еще одна мечта девушки — открыть на полученные от продажи девственности деньги приют для собак в Азербайджане. «Моя мама все для меня сделала, теперь настала моя очередь. Я хочу, чтобы она мною гордилась», — цитирует модель Media.Az.

На сайте Cinderella Escorts Махбуба Мамедзаде зарегистрирована под именем Мария. В объявлении отмечается, что ее девственность подтверждена врачом и у агентства-посредника есть соответствующее медицинское свидетельство.

Минимальная стоимость невинности Мамедзаде составляет 100 тысяч евро. Продажа ведется путем аукциона на повышение цены. Победитель торгов сможет провести одну ночь с девушкой в любом отеле Германии.