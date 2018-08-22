Илон Маск объяснил причины удаления аккаунта в Instagram

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск объяснил причины удаления аккаунта в социальной сети Instagram. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети.

"(Мне. — Ред.) это не "нравилось. Instagram такой томимый жаждой, при этом убивает вас водой", — написал бизнесмен в Twitter.

Instagram is so thirsty, yet gives you Death by Water — Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2018

Об исчезновении страницы бизнесмена изначально сообщил телеканал Fox News. Высказывались версии, что он мог это сделать после разразившегося скандала, связанного с обвинениями певицы Азилии Бэнкс. Девушка заявляла, что Маск употребляет наркотики, а его бизнесу требуется помощь инвесторов, сообщает Известия.ru со ссылкой на Федеральное агентство новостей.