Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск объяснил причины удаления аккаунта в социальной сети Instagram. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети.
"(Мне. — Ред.) это не "нравилось. Instagram такой томимый жаждой, при этом убивает вас водой", — написал бизнесмен в Twitter.
Instagram is so thirsty, yet gives you Death by Water— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2018
Об исчезновении страницы бизнесмена изначально сообщил телеканал Fox News. Высказывались версии, что он мог это сделать после разразившегося скандала, связанного с обвинениями певицы Азилии Бэнкс. Девушка заявляла, что Маск употребляет наркотики, а его бизнесу требуется помощь инвесторов, сообщает Известия.ru со ссылкой на Федеральное агентство новостей.
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