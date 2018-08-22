Ученые нашли новые признаки глобальной катастрофы

Ученые впервые зарегистрировали исчезновение многолетнего льда к северу от Гренландии, что может поставить под угрозу выживание арктических тюленей и белых медведей. Об этом написано в статье журнала Science Alert.

Свои выводы климатологи сделали, изучая спутниковые снимки NASA Worldview. Оказалось, что лед, покрывавший часть Арктики в течение долгого времени, стал хрупким, более мобильным и сохраняется не более года. Так, в начале августа его отнесло ветром к берегам Гренландии, в результате чего "обнажилась" некоторая часть моря, пишет Известия.ru.

Как говорят ученые, такая миграция льда частично вызвана изменением климата и тепловых ветров, охвативших Северное полушарие в 2018 году.

При этом ранее специалисты считали, что в Арктике многолетний лед будет сохраняться долго. Обычно его толщина составляет более 4 м, но он может "складываться в хребты" с толщиной до 20 м.