О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Бывший муж Бузовой впервые показал лицо новорожденной дочки
// фото: Instagram/tarasov23
14:36, 22 Aug 2018
просмотров 117 | комментариев 0

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поделились в Instagram фотографиями с крестин дочери Миланы. Снимки примечательны тем, что на них видно лицо малышки.

Напомним, что 10 июля футболист Дмитрий Тарасов вновь стал отцом. Его супруга Анастасия Костенко родила девочку, которую назвали Миланой, пишет life.ru.

Ð¤Ð¾ÑÐ¾ Â© Instagram/tarasov23

И вот теперь счастливые родители поделились фотографиями с крестин малышки. Отметим, что даже это мероприятие не обошлось без скандала — из церкви Дмитрий и Анастасия отправились в ресторан, где в это время проходила пресс-конференция бывшей жены футболиста Ольги Бузовой.

Ð¤Ð¾ÑÐ¾ Â© Instagram/kostenko.94




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День придаст решимости Вашим действиям. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Может нужно было увеличить подоходный налог?
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...