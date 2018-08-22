Подозреваемые в убийстве отца сестры дадут показания на детекторе лжи

Сёстры Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца из-за постоянных издевательств и жестокости с его стороны, согласились дать показания на полиграфе. Об этом сообщил адвокат Ярослав Пакулин на брифинге в Москве.

— Девушки дали согласие на исследование через полиграф для подтверждения их показаний, — пояснил защитник одной из девушек.

Адвокат уверен, что таким образом следователи смогут убедиться в правдивости слов девушек, пишет life.ru.

Три сестры неоднократно говорили о том, что расправились с отцом из-за его постоянных издевательств, проявлений жестокости и насилия. В частности, девушки признавались, что Михаил Хачатурян держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.