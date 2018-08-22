Самая неоднозначная функция MacBook Pro может появиться в iPhone

Apple запатентовала новый iPhone, добавив в него тачбар, как у последних MacBook Pro. Сенсорная полоска поможет разгрузить основной дисплей, передаёт AppleInsider.

Соответствующий патент был обнаружен на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США. Согласно его описанию, на боковых панелях смартфона расположится сенсорная полоска, на которой будет отображаться дополнительная информация: прогноз погоды, время и прочие данные. Также с помощью TouchBar можно будет запускать приложения, пишет life.ru.

Впервые сенсорная полоска появилась в ноутбуках Apple в 2016 году. TouchBar является вспомогательным элементом, на который выносятся дополнительная информация и горячие клавиши. Пользователи MacBook неоднозначно восприняли нововведение. Чтобы популяризировать сенсорную полоску среди пользователей, Apple комплектует TouchBar все топовые компьютеры линейки.