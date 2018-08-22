Cрезали на корню: полицейские обнаружили 225 кустов конопли

Неплохой урожай ожидали горе-фермеры из Будешть и Бубуечь. 225 кустов дурмана обнаружили полицейские на участках в рамках операции "Мак".

Правда, владельцев несостоявшегося богатства еще только придётся найти, сообщает canal3.

По понятным причинам, они предпочитают действовать инкогнито.

Столичным полицейским, попавшим в полный недозрелого кайфа огород пришлось взяться за косы. Срезанные под корень кусты отправлены на экспертизу.

Если бы тем, кто их посадил, удалось бы по всем правилам собрать и обработать урожай, они могли бы пополнить карманы на 40 тысяч леев.

Теперь же им придётся жить в страхе: если их личности будут установлены, им грозит до 1 года тюрьмы или от 20 до 35 тысяч леев штрафа.