Появились подробности страшной аварии c участием рейсового автобуса Кишинев-Затока

Три человека погибли, еще 13, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в результате автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью в районе Штефан-Водэ. Пассажирский автобус, ехавший рейсом Кишинев-Затока, врезался в трактор, который выбросило на встречную полосу, где в него влетел легковой автомобиль.

"В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли, четырехлетний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще один пассажир автобуса погиб под колесами трактора", - рассказал глава ГИП Александр Пынзарь.

Двое погибших в легковом автомобиле - супружеская пара. 32-летние муж с женой и ребенком ехали домой из Одессы. Сестра погибшей женщины надеется, что хотя бы ребенок останется жив.

"Машина разбита вдребезги, на мелкие куски разлетелась. Четырехлетний малыш очень сильно пострадал. Хочется верить, что он выживет".

Прибывшие на место спасатели вытащили из искореженной машины пострадавшего ребенка и тела погибших, а также оказали помощь людям, находившимся в автобусе. 12 из них были ранены. Ведется следствие.