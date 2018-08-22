Увеличилось число молдавских граждан, решивших вернуться на родину после работы за границей

Растет число граждан Молдовы, решивших вернуться на родину после нескольких лет работы за границей. Как показали результаты соцопроса, проведенного по заказу института Viitorul, за год рост составил три процентных пункта. Сейчас этот показатель 12,1%.

Чаще принимают решение остаться люди в возрасте от 30 до 44 лет. Их 16,3%. Тех, кто старше 45-ти, - более 14 с половиной процентов.

Увечилось и число тех, кто уверен: их дети смогут реализоваться в Молдове. Таких сейчас почти 28%. Годом ранее было 24 с половиной.

Почти три четверти опрошенных не сомневаются: повышение зарплат и уровня жизни вернет граждан в Молдову. Почти 70% назвали решающим фактором возвращения на родину создание новых рабочих мест.

Исследование проводилось с 29 июня по 9 июля. В нем участвовали 1042 человека. Коэффициент погрешности менее трех процентов.