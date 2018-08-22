Квартира россиян загорелась из-за черепахи

В одном из домов по улице Чехова в Таганроге произошел пожар. Причиной стало замыкание лампы, обогревающей аквариум с черепахой, в результате которого воспламенились находившиеся рядом вещи. Об этом сообщает региональный портал "Блокнот".

Инцидент произошел 20 августа. Хозяева квартиры на пятом этаже, в котором произошло возгорание, сразу вызвали пожарных, быстро справившихся с огнем, пишет lenta.ru.

Пожар незначительно повредил имущество в квартире, при этом аквариумная черепаха не пострадала.

При содержании черепах в аквариуме необходимо выдерживать определенный температурный режим, привычный теплолюбивым животным. Для этой цели используют мощные обогревающие лампы.

Замыкание электроприборов регулярно становится причиной пожара в многоквартирных домах. Так, в августе 2018-го загорелась 100-метровая квартира жителя Череповца. Причиной стало короткое замыкание в электроматраце, который на ночь включил владелец жилья. Огонь распространился более чем на десять метров.