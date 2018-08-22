Сторонник Андрея Нэстасе и активный участник его митингов готовит протестующих к насилию против полиции

Гражданский активист Серджиу Унгуряну, который неоднократно участвовал в массовых акциях Андрея Нэстасе, и чьи публикации периодически тиражируют в соцсетях члены партии Платформа ДА, готовит участников митинга 26 августа к силовым столкновениям с полицией.

На своей странице в Facebook Унгуряну опубликовал видео-лекции, в которых он объясняют протестующим, как следует применять силу в отношении правоохранительных органов, пишет telegraph.md.

"Как только вы увидите бегущих полицейских, возьмите две палки с флагами, свяжите их и подставьте подножку полицейским. Когда они упадут на землю, отберите у них дубинки и щиты. Это лишь один из методов", - поясняет Унгуряну в своих видео-лекциях.

Более того, гражданский активист заведомо призывает участников протестов вооружиться газовыми масками, и веревками. Последние, по словам Унгуряну, позволят протестующим связать друг друга, формируя цепь, способную прорвать кордон полиции, передает kp.md.

Кроме того, он рассказал в соцсетях и о приемах рукопашного боя. Новостной портал обращает внимание, что Унгуряну хоть и не является членом партии Андрея Нэстасе, его неоднократно замечали на протестах, организованных Платформой ДА. А заявления Унгуряну периодически переопубликовывают члены этой партии.

Кроме того, Серджиу Унгуряну часто является приглашенным в студии TV8 и Jurnal TV, поддерживающих правую оппозицию и Андрея Нэстасе. Сергей Унгуряну известен и своим участием в ряде скандальных акций. В 2007 он забросал яйцами здание газеты Timpul. В 2009 он был в числе протестующих против еврейского религиозного праздника Ханука, который завершился перевернутой на площади Менорой - символом праздника.