Ученые прогнозируют возвращение болезни 18 века

Забытая болезнь XVIII века может получить распространение в современном мире, пишет ScienceAlert.

По словам ученых, речь идет о скорбуте или цинге, жертвами которой в XVII–XVIII веках становились тысячи человек, пишет Известия.ru.

Однако, как отмечает BFM.ru, затронет болезнь развитые страны. Около пяти лет назад в США был зафиксирован первый в современной истории страны случай заболевания цингой. Больной питался только хлебом и сыром.

В целом же за последние несколько лет врачи диагностировали от 20 до 30 случаев заболевания.

Цинга –– болезнь, вызываемая острым недостатком аскорбиновой кислоты (витамина С), который приводит к нарушению синтеза коллагена. В результате соединительная ткань теряет свою прочность.

Причиной заболевания является малое употребление фруктов и овощей. Люди начинают больше употреблять больше жирной и калорийной пищи, не обогащенной витаминами, зачастую, в силу своей бедности.