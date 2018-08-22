Звезда фильма "P.S. Я люблю тебя" Хилари Суонк вышла замуж

Голливудская актриса 44-летння Хилари Суонк стала женой во второй раз. Ее избранником оказался бизнесмен Филипп Шнайдер. Об этом сообщили на сайте Vogue.

Церемония прошла под 800-летним деревом в национальном парке Калифорнии – Редвуд, передает Корреспондент.

Платье невесты было создано брендом Elie Saab на протяжении 150 часов с помощью семи профессиональных портных. На него ушло 25 метров французского кружева, восемь метров шелка и шесть метров органзы.

Праздничный ужин прошел в кругу близких друзей и родственников. Сама актриса призналась, что у нее не хватает слов, чтобы описать это событие.