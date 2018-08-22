В Арктике тает самый старый ледник

На севере Гренландии начал таять ледник, который ученые считали самым старым и устойчивым к перепадам темпера

Таяние ледника может представлять угрозу выживанию тюленей и белых медведей в регионе, сообщает Корреспондент со ссылкой на Science Alert.

Лед в Гренландии начал таять уже второй раз за год из-за изменения климата и сильных теплых ветров. На снимках со спутников появилась обширная зона открытой воды. Специалисты подчеркнули, что изменения в структуре и расположении льда свидетельствуют о его хрупкости и мобильности.

Ученые считали этот ледник одним из самых стойких к повышению температуры. Специалисты проанализировали его и выяснили, что арктический ледовый покров стал на 40% ниже среднего показателя для этого времени года.

Отметим, норвежские ученые, изучающие изменения климата в Арктике, с тревогой констатируют, что Арктика стремительно освобождается ото льда - даже зимой.