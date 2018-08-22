Тимати вырезали из клипа Киркорова "Цвет настроения — синий"

Клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения — синий", набравший более 40 миллионов просмотров в YouTube, подвергли неожиданной цензуре. Портал Super.ru обратил внимание, что в эфире музыкального телеканала RU.TV силуэт известного рэпера, который предстаёт в этом клипе в образе многодетного отца-кавказца, полностью заретушировали.

Клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения — синий", набравший более 40 миллионов просмотров в YouTube, подвергли неожиданной цензуре. Портал Super.ru обратил внимание, что в эфире музыкального телеканала RU.TV силуэт известного рэпера, который предстаёт в этом клипе в образе многодетного отца-кавказца, полностью заретушировали.

По данным Super, Тимати оказался в чёрном списке RU.TV. Источники сообщают, что рэпер угодил туда после того, как у него не сложился творческий дуэт с певцом ЮрКиссом. А он между тем является сыном Владимира Киселёва — владельца телеканала RU.TV, передает life.ru.