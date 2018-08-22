Казанская пенсионерка отдала лже‐целителю 300 тысяч рублей на гигантские свечки

Казанская пенсионерка стала жертвой мошенников, занимающихся "быстрым очищением от порчи и сглаза". Под разными предлогами, в том числе якобы для покупки "специальных 20-килограммовых ритуальных свечей" они выманили у потерпевшей более 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОМВД.

Как рассказала женщина, объявление о снятии порчи, которую, как она полагала на нее навели неизвестные люди, она увидела на одном из местных телеканалов. Поверив СМИ, пенсионерка позвонила по указанному номеру, передает 360tv.

Трубку на том конце провода взяла женщина, представившаяся ассистенткой целительницы. Она сразу же заявила о «тяжести» случая и сказала, что для решения проблемы и распутывания клубка жизненных неурядиц обратившейся, потребуются особые свечи весом в 20 килограммов.

Три дня пенсионерка периодически общалась с «ассистенткой», которая в результате под разными надуманными предлогами выманила у потерпевшей более 300 тысяч рублей. Не почувствовав облегчения, пострадавшая обратилась в полицию.