Полиция запустила онлайн-платформу для фиксирования нарушений

Онлайн-платформа полиции для фиксирования нарушений, наблюдаемых гражданами, была представлена сегодня, 22 августа, и будет действовать до конца этого года.

Приложение может быть доступно в любое время и любым желающим, без предварительной регистрации. Выбирается точка на карте, а затем тип угрозы из имеющегося списка (такие как: употребление алкоголя, употребление наркотиков) и время. Нажав на кнопку „добавить”, нарушение фиксируется на карте, передает IPN.





Приложение не заменяет номер экстренной службы 112, являясь только альтернативной платформой диалога между полицией и гражданами. Для того чтобы сообщить о преступлении, граждане по-прежнему должны обращаться в ближайший полицейский участок.



По словам начальника Департамента оперативного управления Александра Бежана, в результате развития современных информационных технологий и приложений, граждане все более заинтересованы в том, чтобы общаться через них, а не через официальные каналы, которые становятся все более формальными.



Приложение "Карта обращений" можно найти на странице полиции: amenintari.politia.md.