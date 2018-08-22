Налоговая служба будет работать в обысном режиме на праздники

28, 29 и 30 августа Государственная налоговая служба (ГНС) будет работать в обычном режиме. Такое решение было принято с целью обеспечения качественного обслуживания налогоплательщиков.

Таким образом, подразделения, ответственные за выдачу бланков строгой отчетности, и центральный аппарат ГНС будут работать с 8:00 до 17:00, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:00, передает Молдпрес.

Вместе с тем, учитывая, что срок представления отчетов истекает в выходной день - 28 августа 2018 года, этот срок продлен до 3 сентября, говорится в сообщении ГНС.

28, 29 и 30 августа будут выходными днями согласно Постановлению правительства, и у работников бюджетной сферы будут мини-каникулы с 25 августа по 2 сентября.