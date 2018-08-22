Первый урок в новом учебном году будет посвящен писателю Иону Друцэ

Темой единого классного часа в новом 2018-2019 учебном году будет "Язык, история и земля - три кита, которые держат нацию –90-летние Иона Друцэ". Соответствующий приказ подписала министр образования, культуры и науки Моника Бабук.

На первом уроке будет затронута биография писателя, актуальность его произведений, роль писателя в продвижении национальных ценностей и его произведения, передает IPN.



Ион Друцэ родился 3 сентября 1928 года в селе Хородиште района Дондюшень. Он написал „Последний месяц осени”, „Бремя нашей доброты”, „Белая церковь”, „Птицы нашей молодости”, „Возвращение на круги своя” и др. произведения, которые вошли в золотой фонд отечественной литературы. С 1987 года Ион Друцэ является почетным председателем Союза писателей Молдовы. Является почетным членом Румынской Академии, членом-корреспондентом Академии наук Молдовы. 26 августа 2008 года получил Государственную премию „за исключительный вклад в развитие культуры и национальной и всемирной литературы”.



Торжественная линейка по случаю начала учебного года состоится 3 сентября, в 08.30. Мероприятие рекомендуется начать с поднятия Государственного флага и интонирования Государственного гимна.