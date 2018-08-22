Поликлиники и медучреждения страны не будут работать 27 и 31 августа

Поликлиники и другие медицинские учреждения страны будут работать в обычном режиме на следующей неделе, исключая 27 и 31 августа.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат заявила, что 28, 29 и 30 августа будут работать семейные врачи и специалисты. В обычном режиме будут работать больницы и другие медицинские учреждения, сообщает IPN.



В начале этой недели правительство объявило 28, 29 и 30 августа свободными днями, с отработкой 8 сентября, 29 сентября и 20 октября. Таким образом, начиная с субботы, 25 августа, в том числе и с учетом 27 и 31 августа, которые являются нерабочими праздничными днями, и до воскресенья, 2 сентября, бюджетники будут иметь девять выходных дней. Некоторые государственные учреждения объявили, однако, что будут работать 28, 29 и 30 августа.