В жилой высотке индийского мегаполиса Мумбаи начался пожар на 12 этаже, вследствие чего около 10 человек не могут покинуть горящее здание даже с помощью спасателей.
"Мы спасли несколько человек, которые не могли самостоятельно выбраться из здания и забрались на крышу, откуда мы и вызволили их при помощи крана. По нашим данным, в доме находится еще около 10 человек, которые, предположительно, блокированы в лестничных пролетах. Мы пытаемся помочь им безопасно выбраться", - передали сообщение местных спасателей на РИА Новости.
"По мере того как все больше жизней забирает огонь в Кристал-Тауэр в Пареле, мы возвращаемся к нашему последнему ходатайству об этом мистеру Субхашу Десаю, министру охраны Мумбаи. Но, похоже, ничего не сделано", - сообщил на официальной странице в Twitter официальный представитель всеиндийского профессионального конгресса.
Неизвестно, что стало причиной возгорания элитной высотки Crystal Tower в районе Парел, однако на данный момент для спасения запертых огнем привлечено 14 пожарных машин, вокруг здания летают вертолеты, пишет MIGnews.com.
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