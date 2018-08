Раскрыт секрет фигуры Ким Кардашьян

Участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст сфотографировали в облегающем платье, из-под которого виднелось корректирующее фигуру белье. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя Кардашьян пришла на вечеринку What goes around comes around в Лос-Анджелесе в розовом мини-платье и моделирующих шортах с высокой талией американского бренда Spanx, пишет lenta.ru.

Производитель заявляет, что эластичное белье сделает живот плоским, не причиняя дискомфорта. Шорты как у Ким Кардашьян продаются на официальном сайте Spanx в черном и телесном цветах по цене 72 доллара.