Врачи РКБ прооперировали тройняшек с открытым артериальным протоком

Необычную операцию на сердце пришлось провести врачам Республиканской клинической больницы. Впервые они прооперировали тройню с одинаковым диагнозом - открытым артериальным протоком

Мама девочек Елена Ройбу сама врач. Она говорит, что проблемы с сердцем часто возникают у недоношенных детей. Ее девочки на свет появились на 32 неделе. Операцию решили провести, когда дочери достигли почти трехлетнего возраста.



Оперировали девочек в два этапа - сначала однояйцевых Александрину и Анастасию, а через два дня - Николетту.



Сейчас медики уверяют, что через три года девочкам даже не потребуется наблюдение врачей - они будут совершенно здоровы.



"Мы так и говорим родителям - дети абсолютно здоровы. Если захотят, они смогут и танцами заниматься", - добавил кардиохирург Никифор Щука.



Прооперировали тройню бесплатно. С начала этого года в Республиканской клинической больнице операции на сердце провели 212 детям, самому младшему было всего несколько часов.





