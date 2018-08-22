На молдо-украинской границе врачи осматривают детей для выявления симптомов кори

На КПП Паланка и Тудора появились врачи. Они проводят осмотр въезжающих в Молдову детей для выявления симптомов кори.

Родители говорят, что сделали детям прививки, поэтому на отдых в Украину отправились спокойно.



Осмотр детей на границе будут проводить до конца лета. Тех, у кого обнаружат симптомы болезни, немедленно отправят в больницу.

"Маму спрашивают, был ли ребенок привит, был ли в контакте с больными детьми. Если состояние ребенка тяжелое, его помещают в изолятор", - сообщил начальник медчасти Пограничной полиции Мариус Баля.

С начала года в Молдове зарегистрировано 142 случая кори. Из них 105 - в августе.

В Украине число заболевших достигло 32 тысяч.