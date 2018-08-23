Гражданку Молдовы приговорили к трем годам тюрьмы в Италии

Молдованку приговорили в Италии к трем годам тюрьмы, за то что она плохо обращалась с пожилой женщиной, о которой заботилась. Сосед снял около года назад в регионе Падова, как она избивает 86-ти летнюю итальянку.

Следы насилия позже были задокументированы на теле женщины болеющей Альцгеймером. Сын жертвы говорит, что наша соотечественница всегда была добра в его присутствии, а когда оставалась наедине с его матерью превращалась в садиста, сообщает canal3.

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