Авария с участием 21 троллейбуса произошла минувшим вечером в столице. В него на большой скорости врезалась легковушка. Пострадали два человека - водитель и пассажир авто. Их доставили в больницу с многочисленными травмами.
ДТП произошло на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Михая Витязула. Момент столкновения запечатлели, ехавшие в другой машине, молодые люди. После аварии стрелка на спидометре поврежденного авто показывала 140 километров в час.
После столкновения другие водители попытались вытащить пострадавших из искореженного авто.
Троллейбус вела женщина. Она от комментариев отказалась. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности главы Управления электротранспорта Дорин Чорный.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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