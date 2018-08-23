В Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана

В населенном пункте Моресне-Шапель на востоке Бельгии мужчина вошел в ресторан и нанес удары ножом нескольким посетителям. Об этом сообщает телеканал RTBF.

По предварительным данным, жертвами инцидента стали бывшая подруга нападавшего и ее мать. Еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы, пишет Корреспондент.

Как погиб предполагаемый преступник не сообщается. Ранее полиция информировала, что нападавший обезврежен.