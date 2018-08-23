СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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