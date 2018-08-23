На заводе в Японии взорвался грузовик с порохом

В Японии грузовик с порохом взорвалась в карьере по добыче щебня в городе Сакурагава в префектуре Ибараки. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает телеканал NHK.

Отмечено, что взрыв выбил стекла в домах, расположенных вблизи завода. При этом информации о возможных пострадавших пока нет, пишет Корреспондент.

В то же время, по данным телеканала, с водителем грузовика не удается установить связь, полиция и пожарные занимаются его поиском.