Лобовое стекло вдребезги: на Шри-Ланке слон напал на автомобиль с туристами. ВИДЕО

Вблизи города Катарагама на Шри-Ланке разъяренный слон напал на туристов. Люди находились в салоне автомобиля на который бросилось животное.

Инцидент снял видеорегистратор, а пассажиры опубликовали его в YouTube. На ролике видно, как слон приближается к машине. Сначала животное практически прошло мимо, но потом напало на автомобиль, пишет Корреспондент.

Водитель попытался сдать назад, но слон еще некоторое время преследовал туристов. Очевидцы не на шутку перепугались, а автомобиль остался без лобового стекла.