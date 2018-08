В среду днем из торгового центра было эвакуировано несколько сотен человек, многие жаловались на приступы внезапного кашля. На место происшествия прибыли кареты "скорой помощи", была перекрыта близлежащая автомагистраль. Торговый центр был вновь открыт около 17.00, передает РИА Новости.

По предварительным данным, инцидент вызван парами краски, которые попали в вентиляционную систему ТЦ.

