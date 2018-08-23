Мексиканские ВМС изъяли 10 тонн синтетических наркотиков в Синалоа

Подразделения военно-морских сил Мексики в среду изъяли 10 тонн синтетических наркотиков в ходе операции в штате Синалоа на востоке страны, сообщает местный портал Jornada.

По данным портала, благодаря разведывательным данным представителям ВМС стало известно, что в районе города Кульякан будет осуществляться погрузка и транспортировка наркотиков, пишет РИА Новости.

Обнаруженные наркотики хранились в мешках и канистрах. Также в ходе операции были изъяты 72 килограмма кокаина. Наркотики были уничтожены. О задержаниях в ходе операции не сообщается.