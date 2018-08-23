Новостройки и госучреждения оборудуют пандусами и зонами отдыха для людей с органиченными возможностями

Новостройки и здания, где проходит капремонт, оборудуют в соответствии с нуждами людей с ограниченными возможностями. Соответствующий проект разработало Министерство экономики и инфраструктуры.

Согласно документу, в этих зданиях установят пандусы, а в зонах отдыха обустроят специальные места для таких людей. Эти требования распространяются и на учебные заведения.



Обустроят специальные места для людей с особыми потребностями также в театрах, музеях и на стадионах. А во всех учреждениях и новых домах установят пандусы.



А в многолюдных местах появятся специальные сенсорные дорожки для людей с проблемами зрения.



Документ отправят на рассмотрение правительству.

