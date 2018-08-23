Официантка 16 лет обслуживала грубого посетителя и получила в наследство 50 тысяч долларов

В штате Техас, США, официантка 16 лет обслуживала ворчливого старика потому, что никто его не мог выдержать.

Ветеран Второй мировой войны Уолтер Сворд все время ходил в кафе, где работала Мелина Салазар. Работники утверждают, что старик был несносным и никто не хотел его обслуживать, пишет Корреспондент.

Когда ветеран перестал приходить в кафе, официантка забеспокоилась. Оказалось, что Сворд умер и оставил ей наследство. Об этом женщине сообщил адвокат покойного.

Мужчина посещал заведение исключительно из-за Мелины Салазар, и отблагодарил ее, оставив свое имущество.

По наследству ветеран передал официантке 50 тысяч долларов и автомобиль.