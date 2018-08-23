Pink остановила выступление, чтобы обнять фанатку

Американская певица Pink остановила выступление, чтобы обнять 14-летнюю фанатку. Об этом сообщается в сюжете ТСН от четверга, 23 августа.

Отмечается, что девушка должна была прийти на концерт с мамой, но родного человека потеряла месяц назад. О своем горе она написала на плакате и пришла на концерт сама.

Плакат передали исполнительнице. Pink сразу же бросилась в зал к девушке, обняла ее и успокоила.