Нацбанк ищет дизайнеров: они будут создавать концепции юбилейных и памятных монет и банкнот

Национальный банк объявляет предварительный отбор специалистов в области графики и дизайна, которые смогут выполнить графические концепции юбилейных и памятных монет и банкнот, выпущенных центральным банком.

Выбранные кандидаты будут включены в Список специалистов в области графического дизайна, которые сотрудничают с Национальным банком для реализации нумизматических новинок, передает IPN.



НБМ отмечает в пресс-релизе, что в предварительном отборе могут принять участие юридические или физические лица, в том числе из-за пределов Молдовы, специализирующиеся в области компьютерной графики и дизайна. Будут допущены кандидаты, которые представят один или несколько графических проектов (не более трех) – „25 лет с момента введения молдавского лея” в обязательном порядке, и опционально, „выдающаяся личность истории и национальной культуры” или „памятник истории и архитектуры”. Участники должны представить резюме и другие работы из персонального портфолио, такие как чертежи, эскизы, личные сайты и др.



Дизайнерские эскизы и запрашиваемая информация должны подаваться в запечатанном конверте с заголовком „Конкурс нумизматических новинок” до 17 сентября 2018 года, в 14.00, в Национальном Банке Молдовы: пр. Григоре Виеру 1, Кишинев, MD-2005, Республика Молдова, офис переписки, каб.143, 1 этаж, или по электронной почте: consultare@bnm.md.



Первая памятная монета была выпущена в 1996 году и была освящена пятой годовщине провозглашения Независимости Молдовы. В настоящее время коллекция насчитывает 130 тематических памятных и юбилейных монет и банкнот из серии: „Исторические события”, „Личности”, „Аллея классиков в Парке им. Штефана чел Маре”, „Известные женщин”, „Красная книга Республики Молдова”, „Храмы”, „Праздники, культура, традиции”, „Наука и инновации”, „Боярские усадьбы”, „Спорт” и „Памятники Молдовы”.



Юбилейные и памятные монеты изготовлены в основном из золота или серебра.