В Японии опубликовали дневники камергера императора Хирохито

Японское агентство Киодо обнародовало дневники камергера 124-го императора Хирохито (император Сёва), руководившего страной в 1926-1989 годы. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости.

Синобу Кобаяси стал камергером императора в 1974 году. До смерти вдовы монарха — императрицы Кодзюн — в 2006 году он делал ежедневные записи в дневник, передает Известия.ru.

В частности, придворный чиновник описывал переживания Хирохито в послевоенный период. В апреле 1987 года он писал о том, что император сильно переживает из-за вменяемой ему ответственности за развязывание войны в Китае и Тихом океане.

«Зачем нужны послабления по работе и долгая тихая жизнь, только больше видишь и слышишь тяжкого. Братья и родственники сталкиваются с несчастьем, мне говорят об ответственности за страну», — говорится в отрывке из дневника.

На правление Хирохито пришлись одни из самых трагических событий в истории Японии: эпоха тоталитаризма, поражение во Второй мировой войне, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Но также при монархе произошел экономический расцвет страны и укрепление позиций на международном уровне.