Кевина Спейси в очередной раз обвинили в домогательствах

Прокуратура Лос-Анджелеса начала рассмотрение нового заявления с обвинением американского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства Грега Рислинга.

"Дело о сексуальном домогательстве, касающееся Кевина Спейси, было передано вчера нашему офису управлением шерифа по округу Лос-Анджелес", — пояснил представитель прокуратуры.

Рислинг отказался разглашать подробности обвинения. Представители Спейси также не стали комментировать сообщение о новом заявлении на адрес актера, передает Известия.ru.

Как уточняет "Федеральное агентство новостей", еще одну проверку по обвинению в адрес Кевина Спейси лос-анджелесская прокуратура начала весной 2018 года. Скандал вокруг актера разгорелся в конце октября 2017 года, когда в домогательствах 30-летней давности его обвинил другой актер Энтони Рэпп. В целом, отмечает "Газета.ру", с конца 2017 года в домогательствах Спейси обвинили более 30 мужчин.