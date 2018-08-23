При перестрелке в Страсбурге пострадали 7 человек

В Страсбурге выясняют обстоятельства перестрелки, которую устроили на улице города две группы людей.

Ранения получили семь человек. Шесть из них были доставлены в больницы, но угрозы их жизни нет, сообщает газета Le Parisien.

По предварительным данным, разборки с оружием устроили две семьи, проживающие в квартале Неухоф. Трех подозреваемых в причастности к инциденту полицейские уже задержали, передает Вести.ру.