Обнаружены останки гибрида двух видов древнего человека

Останки, которые принадлежат потомку неандертальца и денисовского человека — 13-летней девочке — были обнаружены учеными Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) в Сибири. Об этом сообщил портал sciencenews.org в четверг, 23 августа.

Хотя останки девочки были найдены в Денисовой пещере в Алтайском крае, ее неандертальское ДНК гораздо ближе западноевропейскому неандертальцу из пещеры Виндия в Хорватии, чем более древнему неандертальцу из той же пещеры, что и девочка.

Это дает основания полагать, что неандертальцы путешествовали по Евразии за десятки тысяч лет до своего исчезновения, пишет Известия.ru.