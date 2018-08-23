12-й сезон американского комедийного сериала "Теория большого взрыва" о жизни двух молодых талантливых физиков и их друзей станет последним.
"Мы безмерно благодарны нашим поклонникам за их поддержу "Теории большого взрыва" на протяжении последних 12 сезонов, - говорится в совместном заявлении его создателей, компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions. - Мы, вместе с актерами, сценаристами и съемочной группой, в полной мере осознаем успех нашего шоу и намерены сделать так, чтобы последний сезон подвел всю "Теорию большого взрыва" к эпическому финалу".
12-й сезон начнется 24 сентября 2018 года и закончится в 2019 году. Одновременно с последним сезоном "Теории Большого взрыва" начнется второй сезон сериала "Детсво Шелдона" о юном Шелдоне Купере. Будут ли его продлять и после завершения основного сериала, не сообщается.
Решение о завершении сериала было принято менее чем через три недели после того, как глава CBS Entertainment Келли Кал заявил, что его компания и WBTV обсуждают возможность продолжения шоу и после окончания 12 сезона, отмечает ВВС.
"Мы не верим в то, что это год станет последним, - сказал тогда Кал, - мы ведем предварительные переговоры с Warner Bros. о возможном продолжении сериала".
Однако исполнитель одной из главных ролей Джонни Галэки (Леонард Хофстедтер в сериале) еще в январе дал понять, что не будет иметь ничего против того, чтобы закончить все 12-м сезоном.
"Единственное, что приходит в голову, когда мы говорим об окончании сериала, так это то, что нам будет очень грустно, когда этот день настанет, - признался он. - Но сейчас уже все готовы смириться с тем, что 12 сезонов - это достаточно, и пора отправляться по домам".
В прошлом году "Теорию большого взрыва" продлили еще на два сезона - а все пятеро участников первоначального состава - Джим Парсонс, Галэки, Кейли Куоко, Кунал Найяр и Саймон Хелберг - подписали новые контракты. Звезды сериала согласились на сокращение зарплат, чтобы повысить ставки новым звездам - Мелиссе Ройч и Маим Бялик.
При этом шоу остается одним из самых популярных не только на CBS, но и на всех остальных каналах, которые его транслируют.
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