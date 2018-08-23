Бен Аффлек согласился лечиться от алкоголизма

Американский актер и обладатель двух премий "Оскар" Бен Аффлек будет проходить курс лечения от алкогольной зависимости. Об этом сообщил портал TMZ.

По информации СМИ, такое решение он принял после беседы с бывшей женой Дженнифер Гарнер. Экс-супруга увидела в Сети фотографии мужа, на которых он держит коробки с бутылками пива и ликера. После этого Гарнер решила серьезно поговорить с актером, передает 360tv.

Отмечается, что курс лечения Аффлек будет проходить в одном из реабилитационных центров США. Ранее он уже пытался бороться с зависимостью, однако безрезультатно

В середине августа Бена Аффлека видели в компании 22-летней модели Playboy Шоны Секстон, с которой актер проводил время в Малибу. По словам очевидцев, вид у американской звезды был «очень помятый».