На юге Швеции сгорели десять автомобилей

Девять автомобилей сгорели или пострадали от огня в ночь на четверг на юге Швеции, полиция квалифицирует эти случаи как поджоги.

В сообщение для прессы было опубликовано полицией Кристианстада, что сгорел один легковой автомобиль. Через некоторое время полиция сообщила о двух сгоревших и шести пострадавших от огня машинах. Оба случая были квалифицированы как причинение материального ущерба и преднамеренный поджог, пишет РИА Новости.

Полиция сообщила еще об одном пожаре, в результате которого сгорел один автодом и пострадал гараж, рядом с которым находился сгоревший автомобиль. Однако в этом случае полиция не считает, что ЧП имеет криминальный характер.

По данным шведской полиции, с января по июль этого года 1835 автомобилей сгорели или пострадали от огня по различным причинам. В прошлом году за тот же период таких случаев было 2263.